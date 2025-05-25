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Квартиры с террасой в Перасте, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 3 спальни
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
$623,030
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