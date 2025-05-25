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Квартиры с видом на море в Перасте, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Пераст, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости Черногории. Квартира с двумя спальнями и огромн…
$417,647
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Пераст, Черногория
Квартира 1 спальня
Пераст, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
К продаже предлагаются квартиры в поселке закрытого типа в городке Рисан, Бока-Которская бух…
$94,701
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Квартира 3 спальни в Пераст, Черногория
Квартира 3 спальни
Пераст, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
$623,030
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