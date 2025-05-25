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Квартиры с видом на горы в Перасте, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Пераст, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пераст, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Уникальное предложение на рынке недвижимости Черногории. Квартира с двумя спальнями и огромн…
$417,647
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Агентство
First Realty
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