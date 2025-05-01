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Долгосрочная аренда вилл с видом на море в Общине Цетине, Черногория

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1 объект найдено
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Сдается в аренду красивая, недавно построенная роскошная вилла площадью 250 м² с просторным …
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

с садом
с бассейном