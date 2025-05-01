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Долгосрочная аренда вилл в Общине Цетине, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдаётся эксклюзивная и полностью меблированная вилла с бассейном, расположенная в живописном…
$2,846
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Сдается в аренду красивая, недавно построенная роскошная вилла площадью 250 м² с просторным …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

с садом
с видом на море
с бассейном