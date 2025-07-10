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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Цетине, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Цетинье, Черногория
Квартира 2 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
Сдается современно меблированная двухкомнатная квартира в Цетине.Площадь квартиры составляет…
$587
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Цетинье, Черногория
Квартира 2 комнаты
Цетинье, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
Аренда Цетинье № 2747. центр, 37м2, второй этаж. Полностью отремонтирована и роскошна оборуд…
$441
в месяц
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