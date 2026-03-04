Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Цетине
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Общине Цетине, Черногория

Ресторан, кафе 96 м² в Цетинье, Черногория
Ресторан, кафе 96 м²
Цетинье, Черногория
Количество спален 1
Площадь 96 м²
Полностью меблированный и оборудованный ресторан для продажи в привлекательном месте в Риеке…
$304,075
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
