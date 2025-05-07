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Коммерческая недвижимость в Общине Никшич, Черногория

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Grahovo, Черногория
Коммерческое помещение
Grahovo, Черногория
А11-163. Земля на продажу с проектом в Грахово, НикшичЗемля для продажи в Грахово, НикшичЦен…
$192,482
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