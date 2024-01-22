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Green Mill

Жабляк, Черногория
от
€104,562
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9 1
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О комплексе

Уникальные видовые квартиры в “черногорской швейцарии” в самом центре Жабляка от застройщика!

"Инвестируй в невероятное: недвижимость в сердце Черногории - ваше воплощение мечты и источник постоянного дохода! Покупая здесь, вы владеете не только чудесным уголком, но и возможностью пассивного дохода от аренды. Добро пожаловать в Черногорскую швейцарию – ваше финансовое и душевное вложение!"

 

Каждая квартира в 3-этажном доме с мансардой предлагает великолепные виды, эксклюзивные удобства и непревзойденный комфорт.

Мы предусмотрели все нюансы для комфортного проживания:

Коммерческое помещение подходящее для:

  • ресторана
  • торгового центра
  • офисов
  • банка

2-х уровневая парковка на 16 машин
2 лифта (автомобильный и пассажирский)
Высокоскоростной интернет
Связь LTE
Центральное водоснабжение и канализация
Центральное электричество

О бесперебойной работе коммуникаций позаботится управляющая компания

Ощутите истинное блаженство отдыхая и наслаждаясь природой в нашем уникальном месте

Помощь в открытии фирмы в Черногории и получения  ВНЖ (можно отсутствовать до полугода в Черногории)

  • В непосредственной близости национального парка Дурмитор (Юнеско)
  • Инфраструктура в шаговой доступности
    • Администрация
    • Школа 
    • Детский сад 
    • Храм 
    • Спортивная площадка 
    • Центр здоровья 
    • Магазины и рынок
    • Рестораны

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 32.3 – 45.2
Цена за м², EUR 3,565
Цена квартиры, EUR 119,547 – 167,314
Местонахождение новостройки
Жабляк, Черногория
Инфраструктура рядом
Аэропорт 140 000 м
Магазин 10 м
Детский сад 300 м
Школа 300 м

Видеообзор жилой комплекс Green Mill

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Green Mill
Жабляк, Черногория
от
€104,562
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Год сдачи 2023
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Площадь 37–156 м²
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eNovogradnja
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