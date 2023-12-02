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Квартиры-студии в Муо, Черногория

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1 объект найдено
Студия 2 ванных в Муо, Черногория
Студия 2 ванных
Муо, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Выгодные инвестиции для проживания и сдачи в аренду - квартира в Старом городе Котора! Редко…
€210,000
в месяц
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First Realty
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