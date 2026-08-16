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Дома в Общине Мойковац, Черногория

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1 объект найдено
Дом 6 спален в Мойковац, Черногория
Дом 6 спален
Мойковац, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 339 м²
Площадь: 339 м2 (Villa One 173 м2 + Villa Two 166 м2)Спальни: 6Ванные комнаты: 6Бассейн для …
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Мойковац, Черногория

Недорогая
Элитная
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