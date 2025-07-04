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Виллы с садом в Lustica, Черногория

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1 объект найдено
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 872 м²
Вилла Мириста представляет собой беспрецедентную возможность приобрести недавно построенную,…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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