Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Которе, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Дом с большим участком с видом на море и горы в пригороде Котора- Skaljari.Площадь дома - 45…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти