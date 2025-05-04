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Виллы с видом на море в Которе, Черногория

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6 объектов найдено
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Красивый, добротный дом с большим двором, флигелем и бассейном в самой красивой части города…
$1,29 млн
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
$509,990
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 139 м²
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
$450,939
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 240 м²
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
$526,095
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