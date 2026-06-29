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Виллы с видом на горы в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Котор, Черногория
Вилла 6 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в Кримовице Площадь виллы 300 кв.м   Участок 550 кв.м. Этажность - …
$531,308
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Агентство
ATI estate
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