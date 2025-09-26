Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с гаражом в Которе, Черногория

Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Продаётся уникальный комплекс из двух жилых домов с мебелью и техникой, расположенный в одно…
$495,766
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Красивый каменный дом, расположенный в типичной черногорской средиземноморской деревне Загор…
$467,939
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Продается красивая роскошная каменная вилла в тихой прибрежной деревне Прчань с великолепным…
$1,58 млн
AdriastarAdriastar
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная 6-спальная вилла на 3 этажах, в потрясающем Которском заливе. Прекрасный вид на за…
$904,800
