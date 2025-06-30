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Таунхаусы с видом на море в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$483,900
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GATE Realty
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