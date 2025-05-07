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Квартиры-студии с видом на горы в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Очаровательная, недавно отремонтированная студия в самом сердце Старого города Котора Отк…
$226,600
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Агентство
NLM Consultancy
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