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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2
Квартира расположена в Свети Стасие, вторая линия от моря.Он имеет общую площадь 120 м2 и те…
$1,130
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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