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Дома с террасой в Которе, Черногория

виллы
22
таунхаусы
3
6 объектов найдено
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Предлагается красивый двухэтажный дом площадью 265 м2 в Доброте, на берегу Которского залива…
$1,02 млн
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Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 572 м²
Структура виллы: Состоит из трёх отдельных квартир с отдельными входами, подвал с просторным…
$3,36 млн
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Продается уютный и красивый двухэтажный дом, расположенный в самом живописном пригороде Шкал…
$285,555
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Дом 3 комнаты в Котор, Черногория
Дом 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Площадь: 125 м2 + 35 м2 терраса Гараж 15 м2 + 8 м2 кладовая Две спальни Три ванные комнат…
$397,332
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Дом в посёлке Прчань, Боко-Которская бухта. Из окон и с террас этого дома открывается потряс…
$259,596
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Дом 4 спальни в Муо, Черногория
Дом 4 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Продается трехэтажный дом в поселке Муо, в трех километрах от города Котор. Дом общей площад…
$591,878
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