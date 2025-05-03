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Дома с видом на море в Которе, Черногория

виллы
22
таунхаусы
3
12 объектов найдено
Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Красивый, добротный дом с большим двором, флигелем и бассейном в самой красивой части города…
$1,29 млн
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Дом 5 спален в Котор, Черногория
Дом 5 спален
Котор, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается дом в Которе, поселок Шкаляри, Которский залив с прекрасным видом на море.Вилла ра…
$565,131
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 572 м²
Структура виллы: Состоит из трёх отдельных квартир с отдельными входами, подвал с просторным…
$3,36 млн
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GATE Realty
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Красивый, каменный дом на первой линии моря, состоящий из 4 отдельных апартаментов. Идеально…
$509,990
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Уникальный дом 17 века на первой линии, с гаражом и причалом, общая площадь дома 370 м2. Хоз…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 139 м²
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
$450,939
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 240 м²
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
$526,095
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Дом в Котор, Черногория
Дом
Котор, Черногория
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
D5-236. Дом с видом на море в КотореПродается дом с прекрасным видом на море в Которе Площа…
$1,06 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 3 комнаты в Котор, Черногория
Дом 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Площадь: 125 м2 + 35 м2 терраса Гараж 15 м2 + 8 м2 кладовая Две спальни Три ванные комнат…
$397,332
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First Realty
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Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Дом в посёлке Прчань, Боко-Которская бухта. Из окон и с террас этого дома открывается потряс…
$259,596
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Realting.com
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