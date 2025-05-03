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Дома с видом на горы в Которе, Черногория

виллы
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таунхаусы
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2 объекта найдено
Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 572 м²
Структура виллы: Состоит из трёх отдельных квартир с отдельными входами, подвал с просторным…
$3,36 млн
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Котор, Черногория
Дом 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Площадь: 125 м2 + 35 м2 терраса Гараж 15 м2 + 8 м2 кладовая Две спальни Три ванные комнат…
$397,332
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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