Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилая
  5. Кондо
  6. Гараж

Кондо с гаражом в Которе, Черногория

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти