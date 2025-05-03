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Квартиры с террасой в Которе, Черногория

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10 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Котор, Черногория
Квартира 5 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается полностью меблированная, недавно отреставрированная квартира в самом центре старог…
$569,350
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Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 2 спальнями в новом жилом комплексе с обслуживанием отеля 5 звезд от застройщи…
$353,843
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площади: 1 спальня от 55 м2 - от 160 000 € 2 спальни от 62 м2 - от 210 000 € 3 спал…
$166,659
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Описание Тиват, район Кава. Новая квартира с тремя спальнями и собственным участком Дом пост…
$378,404
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Квартира 2 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с 1 спальней площадью 61 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Котор…
$262,114
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/3
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд. …
$164,762
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/4
Апартаменты с 2 спальнями, площадью 136 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Ко…
$461,486
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$223,045
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Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Котор, район Табачине. Квартира с четырьмя спальнями в старинном реконструированном доме. Р…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 3 спальнями, площадью 198 м2, в новом современном жилом комплексе на берегу Ко…
$703,952
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