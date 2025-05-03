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Квартиры с бассейном в Которе, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площади: 1 спальня от 55 м2 - от 160 000 € 2 спальни от 62 м2 - от 210 000 € 3 спал…
$166,659
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GATE Realty
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