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Квартиры с гаражом в Которе, Черногория

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3 объекта найдено
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площади: 1 спальня от 55 м2 - от 160 000 € 2 спальни от 62 м2 - от 210 000 € 3 спал…
$166,659
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
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Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/3
Продается меблированная трехкомнатная квартира площадью 68 м2, в прекрасном месте Златне Нив…
$226,747
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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