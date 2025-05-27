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Снять квартиру на сутки в Общине Котор, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1
В сердце Которского залива, в прекрасном городе Котор, район Добрата, предлагаем новую кварт…
$1,362
за сутки
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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