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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Общине Котор, Черногория

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Доброта
9
Skaljari
3
Кавач
4
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Skaljari, Черногория
Квартира 3 спальни
Skaljari, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 3
Долгосрочная аренда трехкомнатной квартиры — Шкальяри, КоторПросторная и современно оборудов…
$2,312
в месяц
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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