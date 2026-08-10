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в Общине Котор, Черногория

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1 объект найдено
Резиденция 7 200 м² в Котор, Черногория
Резиденция 7 200 м²
Котор, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 7 200 м²
Количество этажей 3
Расположенное в тихой деревне Укропци, это уникальное поместье сочетает в себе аутентичную ч…
$2,25 млн
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