Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Kostanjica
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Kostanjica, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Гештенья, Черногория
Вилла 6 комнат
Гештенья, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Вилла в жилом комплексе, расположенном на 1 линии с собственным пляжем и всей необходимой ин…
$936,622
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти