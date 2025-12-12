Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Kosljun
  4. Жилая

Жилье в Kosljun, Черногория

1 объект найдено
Квартира в M 10, Черногория
Квартира
M 10, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 1/2
Красивая студия площадью 21 м2, расположенная на 1 этаже нового малоквартирного дома, всего …
$92,546
Параметры недвижимости в Kosljun, Черногория

с видом на горы
Недорогая
Элитная
