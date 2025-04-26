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Дома с террасой в Колашине, Черногория

виллы
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шале
19
дуплексы
8
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Колашин, Черногория
Дом 4 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Дом из натурального дерева с четырьмя спальнями и большим приус…
$405,433
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