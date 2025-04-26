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Дома с видом на горы в Колашине, Черногория

виллы
3
шале
19
дуплексы
8
7 объектов найдено
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
$687,267
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Дуплекс 2 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Продается двухкомнатная дуплекс-квартира площадью 76,73 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$302,498
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 43,4м² в новом жилом комплексе на стадии с…
$171,096
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня в Колашин, Черногория
Дом 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Комплекс шале расположен в поселке, всего в 10 минутах езды от зимнего спортивно-климатическ…
$183,672
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MONTBEL D.O.O.
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Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
$381,570
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 54,17м² в новом жилом комплексе на стадии …
$213,642
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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