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Дома с гаражом в Колашине, Черногория

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3
шале
19
дуплексы
8
1 объект найдено
Шале в Колашин, Черногория
Шале
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
$1,00 млн
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