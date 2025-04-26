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Дуплексы с видом на горы в Колашине, Черногория

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Колашин, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 3
Продается двухкомнатная дуплекс-квартира площадью 76,73 м² в новом жилом комплексе на стадии…
$302,498
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Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 43,4м² в новом жилом комплексе на стадии с…
$171,096
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 1 спальня в Колашин, Черногория
Дуплекс 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Продается однокомнатная дуплекс-квартира площадью 54,17м² в новом жилом комплексе на стадии …
$213,642
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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