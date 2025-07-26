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Шале с террасой в Колашине, Черногория

1 объект найдено
Шале 5 комнат в Колашин, Черногория
Шале 5 комнат
Колашин, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 5
Эксклюзивное шале класса люкс в новом альпийском кластере K16 Peak, на территории премиально…
Цена по запросу
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Black Mount
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