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Квартиры с видом на горы в Колашине, Черногория

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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Продажа Колашин № 5005. Предлагаем современную квартиру с 1 спальней, 39 м2, новый дом с лиф…
$122,996
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Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
В престижном жилом комплексе Эдельвейс в продаже современные апартаменты с двумя спальнями п…
$235,051
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Застройщик
Edelweiss Eco House
Языки общения
English
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$93,709
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Площади: …
$93,709
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
В престижном клубном доме Edelweiss продаются современные квартиры с одной спальней площадью…
$172,531
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Застройщик
Edelweiss Eco House
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
Продается студия площадью 27.72 м² в новом жилом комплексе на стадии строительства в Колашин…
$100,262
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$108,911
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$166,570
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 3/4
$230,558
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Застройщик
Edelweiss Eco House
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 4 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$349,537
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$249,421
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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