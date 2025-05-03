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Долгосрочная аренда домов в Общине Колашин, Черногория

1 объект найдено
Дом в Babljak, Черногория
Дом
Babljak, Черногория
Этаж 2
В Колашине, в прекрасной долине Блатина, расположено земельное участок площадью 10 000 м², н…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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