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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Колашин, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира в Smailagica Polje, Черногория
Квартира
Smailagica Polje, Черногория
Этаж 3
Представляем исключительную возможность для инвесторов в одном из самых красивых уголков Чер…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Smailagica Polje, Черногория
Квартира
Smailagica Polje, Черногория
Этаж 3
Этот комплекс премиум-класса состоит из десяти шале, расположенных в самом сердце Черногории…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Realting.com
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