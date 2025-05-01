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Дома с видом на море в Игало, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Игало, Черногория
Дом 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продажа Игало 3687. Продаётся двухэтажный дом в Игало, район Херцег Нови. В доме 4 комнаты +…
$147,660
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