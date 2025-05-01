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Квартиры с террасой в Игало, Черногория

однокомнатные
18
двухкомнатные
18
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID-2275 Продажа 2-комнатной квартиры с видом на море в Игало, Херцег Нови  Продается …
$144,603
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Херцег Нови, район Игало. Две квартиры с двумя спальнями в новом доме. Дом сдан в эксплуата…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$163,231
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м. Вид на море …
$130,758
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$239,405
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается двухкомнатная квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, в близи от гран…
$166,141
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Квартира 3 спальни в Игало, Черногория
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Двух уровневая квартира с тремя спальнями в жилом комп…
$216,231
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