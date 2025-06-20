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Квартиры с бассейном в Игало, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3/3
Квартира с 1 спальней в новом жилом комплексе с собственной инфраструктурой на берегу моря в…
$269,311
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