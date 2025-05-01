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Квартиры с видом на море в Игало, Черногория

однокомнатные
18
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID-2275 Продажа 2-комнатной квартиры с видом на море в Игало, Херцег Нови  Продается …
$144,603
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Two bedroom apartment available to purchase in Goma near Igalo with absolutely outstanding v…
$131,572
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается квартира пентхаус в Черногории в новом доме с видом на море. Площадь квартиры 9…
$271,188
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
A7-015. Квартира с видом на море в Игало, Герцег-НовиПродается в Герцег-Нови Квартира с видо…
$167,614
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$163,231
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м. Вид на море …
$130,758
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Квартира 4 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 4 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
A7-014. Просторная квартира Герцег-Нови, ИгалоПродается в Игало, Герцег-Нови Квартира с 3 с…
$189,962
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Просторная студия на 2 этаже. Площадь 28м2 + терраса 6м2. Прихожая, кухня санузел с душевой …
$110,412
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from : €146,278. Igalo 2 bedroom apartment for sale. Located a few meters from the …
$160,467
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Квартира 2 спальни в Игало, Черногория
Квартира 2 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Херцег Нови, район Игало. Квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море …
$239,405
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
$131,970
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 3 спальни в Игало, Черногория
Квартира 3 спальни
Игало, Черногория
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Двух уровневая квартира с тремя спальнями в жилом комп…
$216,231
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/5
А7-036. Квартира в центре Игало, Герцег Новидля продажи квартира недалеко от моря в Игало, Г…
$102,803
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, в близи от гран…
$168,899
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира в Герцег Нови Квартира расположена в курортном местечке Черногорского побережья, по…
$249,212
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Квартира в Provodina, Черногория
Квартира
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
A9-808. New complex in Igalo For sale This is very good investment opportunity! Apartments…
$174,318
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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