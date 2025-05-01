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Квартиры с видом на горы в Игало, Черногория

однокомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается квартира пентхаус в Черногории в новом доме с видом на море. Площадь квартиры 9…
$271,188
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Просторная студия на 2 этаже. Площадь 28м2 + терраса 6м2. Прихожая, кухня санузел с душевой …
$110,412
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from : €146,278. Igalo 2 bedroom apartment for sale. Located a few meters from the …
$160,467
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
$131,970
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Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
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