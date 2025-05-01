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Квартиры с гаражом в Игало, Черногория

однокомнатные
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двухкомнатные
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трехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Продается двухкомнатная квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, в близи от гран…
$168,899
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