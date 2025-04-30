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Виллы с террасой в Херцег-Нови, Черногория

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18 объектов найдено
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
$1,36 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$918,969
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Вилла 5 комнат в Lustica, Черногория
Вилла 5 комнат
Lustica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу уникальную каменную виллу, расположенную на первой линии моря в живопи…
$2,27 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с 3 спальнями с восхитительным видом на море в Херце-Нови. На террит…
$1,47 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вашему вниманию представляем эксклюзивные виллы в прекрасном месте Журич, Герцег-Нови. Это э…
$1,56 млн
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Вилла находится на первой линии у моря, на полуострове Луштица, в 10 минутах ходьбы прогулоч…
$2,60 млн
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Вилла 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 2/2
Вилла с 3 спальнями в закрытом комплексе над эксклюзивным проектом Portonovi. На закрыто…
$980,840
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Замечательная вилла, которая расположена на первой линии моря и имеет собственный выход к пл…
$1,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
ID 1447 🏰 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В PORTO NOVI – АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА РОСКОШИ 📍 Локация: Хер…
$6,31 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Этаж 1/1
Новая современная вилла с 3 спальнями с большим участком и гаражом на 2 машины в Херце-Нови.…
$1,47 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новая вилла в тихом местечке Дженовичи.   Вилла располагает бассейном 4х11м, установлено…
$1,41 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продаётся великолепная вилла в посёлке Дженовичи, в непосредственной близости от комплекса П…
$778,787
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла на берегу моряНе полуострове Луштица, в тихой бухте Весло, продается каменный домик об…
$441,313
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
$3,37 млн
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Продается роскошная вилла в Херцег-Нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для п…
$2,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
ID 1449 🏡 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В THE VILLAGE – ВЕНЕЦИАНСКИЙ ШАРМ В PORTO NOVI 📍 Локация:…
$2,36 млн
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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