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Виллы с бассейном в Херцег-Нови, Черногория

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14 объектов найдено
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
$1,36 млн
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 184 м²
К продаже представлена вилла в Херцег Нови, Баошичи, площадью 184м2 на участке площадью 708м…
$1,63 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Сасовичи, Черногория
Вилла
Сасовичи, Черногория
Площадь 260 м²
Новая вилла в Поди, Херцег Нови. С жилой площадью 260м2 с великолепным видом на море и храм,…
$935,989
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
ID 1447 🏰 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В PORTO NOVI – АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА РОСКОШИ 📍 Локация: Хер…
$6,31 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 235 м2 на участке…
$1,25 млн
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Вилла в Приевор, Черногория
Вилла
Приевор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла, расположенная в 2 км от пляжа Яз и в 5 км от центра Будвы, в Прие…
$478,072
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
На продажу выставлена новая роскошная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в споко…
$910,614
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 350 м²
Дженовичи Херцег Нови- вилла с бассейном и видом на море; Площадь виллы: 350м2; Площадь уч…
$1,36 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу: современная премиальная вилла в стадии строительства, ра…
$1,58 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Деревня Lucici - это частное поместье с любовью восстановленными каменными домами с оздорови…
$367,730
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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