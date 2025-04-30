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Виллы с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

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40 объектов найдено
Вилла в Josice, Черногория
Вилла
Josice, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Каменный домик с красивым садом на 1 линии моря в пос. Каменари. Двухэтажный дом состоит из …
$472,412
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$918,969
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Потрясающая современная вилла с 4 спальнями с потрясающим видом на море. Вилла расположена в…
$1,03 млн
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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Вилла 30 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 30 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 30
Площадь 900 м²
Количество этажей 3
AMAZING OFFER - A HOTEL FOR SALE! This mini hotel is located in Herceg Novi, within the w…
$2,75 млн
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Вилла 5 комнат в Дженовичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Дженовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
A luxury villa in Denovići is for sale with all the finishings and fittings you could want S…
$1,44 млн
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Уникальная вилла с бассейном и панорамными видами на море в пригороде Херцег-Нови - поселке …
$1,61 млн
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Реновированный каменный дом на полуострове Луштица. Дом полностью реконструирован и оборудов…
$901,878
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Вилла в Josice, Черногория
Вилла
Josice, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эксклюзивная вилла на первой линии у моря в Черногории с апартаментами Добро пожаловать в…
$488,138
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
$316,685
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Недавно отреставрированная, стильно оформленная вилла, площадью 240м2, расположенная над пля…
$547,569
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Monteonline
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Вилла в Сасовичи, Черногория
Вилла
Сасовичи, Черногория
Площадь 260 м²
Новая вилла в Поди, Херцег Нови. С жилой площадью 260м2 с великолепным видом на море и храм,…
$935,989
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Montesale
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
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First Realty
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 380 м²
Апарт-отель с бассейном и панорамными видами в п. Биела (Герцег-Новская ривьера). На 1 этаж…
$676,408
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Monteonline
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Вилла в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Община Херцег-Нови, Черногория
Площадь 235 м²
Вилла 235 м2 Бока Которском заливе, Костаница стоимостью  - на 1-й линии от моря - Площа…
$887,344
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную, красивую виллу с большим бассейном и водопадиком. Вил…
$751,565
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Современный дом на Луштице, Понта Весло – это лучшее предложение недвижимости в этом экологи…
$472,412
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
A spacious newly built luxury villa is located in the quiet village of Đenovići, near the po…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Кумбор, Черногория
Вилла 4 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 597 м²
Количество этажей 2
ID 1447 🏰 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ В PORTO NOVI – АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА РОСКОШИ 📍 Локация: Хер…
$6,31 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Приевор, Черногория
Вилла
Приевор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла, расположенная в 2 км от пляжа Яз и в 5 км от центра Будвы, в Прие…
$478,072
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Новая вилла расположена в очень живописном районе Мойдеж вблизи города Герцег-Нови в окружен…
$508,808
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Вилла в Черногории на первой линии Площадь дома: 450м2 Площадь участка: 700м2 Причал 30м2…
$1,63 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
На продажу выставлена новая роскошная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в споко…
$910,614
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 350 м²
Дженовичи Херцег Нови- вилла с бассейном и видом на море; Площадь виллы: 350м2; Площадь уч…
$1,36 млн
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Montesale
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Вилла 4 комнаты в Josice, Черногория
Вилла 4 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 148 м²
Предлагаем на продажу дом на первой линии моря в Боко-Которском заливе. Дом площадью 148 кв …
$1,01 млн
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First Realty
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу: современная премиальная вилла в стадии строительства, ра…
$1,58 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Новый двухэтажный дом в красивом районе пос. Баошичи, в 10 км от Герцег-Нови. До моря и длин…
$365,046
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Monteonline
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Realting.com
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