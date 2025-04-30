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Виллы с гаражом в Херцег-Нови, Черногория

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12 объектов найдено
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Потрясающая современная вилла с 4 спальнями с потрясающим видом на море. Вилла расположена в…
$1,03 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
ID-1906 Продается шикарная новая вилла в Херцег Нови. Основные характеристики: Л…
$934,984
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
К продаже предлагается панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в соврем…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Виллы на территории одного из интересных проектов недвижимости в Черногории. Данный проект б…
$316,685
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Кумбор, Черногория
Вилла
Кумбор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
На продажу выставлена уникальная вилла с невероятным видом на море. Первый этаж состоит и…
$1,63 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Приевор, Черногория
Вилла
Приевор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла, расположенная в 2 км от пляжа Яз и в 5 км от центра Будвы, в Прие…
$478,072
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Зеленика, Черногория
Вилла 3 комнаты
Зеленика, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияНа продажу: современная премиальная вилла в стадии строительства, ра…
$1,58 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Podi, Черногория
Вилла
Podi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Количество этажей 2
В продаже панорамная вилла премиум-класса площадью 232 м2, выполненная в современном стиле с…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Спальни: 4, Санузлы: 4, Площадь дома: 330 m², Площадь участка: 400 m²Гараж: 60 m² До моря…
$1,36 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$934,221
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Lustica, Черногория
Вилла
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/3
На продажу выставлена изысканно отремонтированная вилла общей площадью 240 кв.м., расположен…
$522,531
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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