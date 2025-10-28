Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда домов с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Баошичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,662
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,282
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 2 спальни в Кумбор, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
